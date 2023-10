Standard Motorproducts, Inc. Der STABIL Standort erhält die PACCAR 2022 10 PPM Auszeichnung

Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SMP in der Konstruktions-, Verkaufs- und Vertriebseinrichtung von STABIL in Kirchheim, Deutschland, und der Produktionsstätte STABIL in Pécel, Ungarn, verliehen. STABIL widmet sich dem qualitativ hochwertigsten Design, Konstruktion, Fertigung, Produktentwicklung, Vertrieb und Vertrieb von Komponenten für Automobil- und Hochleistungsapplikationen.

NEW YORK, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Standard Motor Products (SMP) freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass sein STABIL- Standort in Deutschland die PACCAR 2022 10 PPM-Auszeichnung erhalten hat. Jedes Jahr würdigt PACCAR, ein weltweit führender Hersteller von leichten, mittleren und schweren Lastkraftwagen unter den Marken "Kenworth", "Peterbilt" und "DAF" Lieferanten an, die seinen Qualitätsstandard "10 PPM" erreichen. Dies bedeutet, dass pro 1 gelieferter Million Teile und Komponenten, die an PACCAR geliefert wurden, weniger als zehn defekt waren. Darüber hinaus müssen Lieferanten Gewährleistungsunterstützung und Kriterien der kontinuierlichen Verbesserung erfüllen, um sich für diese Auszeichnung zu qualifizieren.

"Der Erhalt der begehrten PACCAR 10 PPM-Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, unseren Partnern Komponenten von höchster Qualität zu bieten", sagte Dale Burks, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Commercial Officer bei SMP. "Wie immer setzen wir uns weiterhin dafür ein, Qualität zu liefern, auf die unsere Partner vertrauen können. Wir sind dankbar für die Partnerschaft, die wir mit PACCAR weiterhin aufbauen".

Informationen zu SMP Engineered Solutions

SMP Engineered Solutions bietet eine große Auswahl an kundenspezifischen Fahrzeugsteuerungs- und Wärmemanagementprodukten. SMP Engineered Solutions bietet ein umfangreiches Portfolio an anpassbaren Produkten, die eine Reihe von Anwendungen abdecken. Das Unternehmen wird von einem globalen Ressourcennetzwerk unterstützt, das strategisch positioniert ist, um einem breiten Kundenstamm einzigartige Lösungen zu bieten. Der Geschäftsbereich bedient Fahrzeughersteller und Gerätehersteller in diversifizierten Endmärkten für "On- und Off-Highway"-Applikationen. Weitere Informationen erhalten Sie auf SMPEngineeredSolutions.com.

Informationen zu SMP

Standard Motor Products, Inc. verfügt über mehr als 100 Jahre Geschäftstätigkeit und ist ein führender unabhängiger Hersteller und Lieferant von hochwertigen Automobilersatzteilen, die für die Wartung, Reparatur und den Kundendienst in der Automobil-Aftermarket-Branche verwendet werden. Darüber hinaus erweitert SMP seine Lieferantenfähigkeiten mit einem ergänzenden Schwerpunkt auf spezialisierten Originalausstattungsteilen für Hersteller aus verschiedenen Branchen, wie beispielsweise Landwirtschaft, Schwerlast und Baumaschinen. SMP vertreibt seine Produkte in erster Linie an Automobil-Aftermarket-Einzelhändler, Programmvertriebsgruppen, Großhändler mit eigenem Lager, Hersteller von Originalausrüstungen und Wartungsteile-Betrieb von Originalausrüstungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Asien, Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf SMPcorp.com/

