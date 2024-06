Allen voran Nvidia konnte seinen Marktwert in den letzten Monaten vervielfachen und erreicht derzeit eine unvorstellbare Marktkapitalisierung von 2,39 Billionen Euro (24.05.2024). Das Unternehmen hat frühzeitig in leistungsstarke KI-Chips investiert und besitzt deshalb heute eine dominierende Marktstellung.

Künstliche Intelligenz wird unsere Welt und zahlreiche Branchen in den kommenden Jahren stark verändern. Viele Prozesse und Entwicklungen, die sonst Jahre benötigten, sind dann innerhalb kürzester Zeit umsetzbar. Hinzu kommt, dass es sich kein Wirtschaftsunternehmen leisten kann, auf diesen Effizienzgewinn zu verzichten, was einen großen Ertragssprung bei den KI-Dienstleistern auslösen sollte. Nach Angaben von Statista könnte der KI-Markt zwischen 2023 und 2030 von 207.902 auf 1.847.496 Millionen US-Dollar wachsen.

Doch welche ETFs und Aktienfonds investieren in den Sektor?

1. Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Einer der größten Indexfonds, der fast ausschließlich physisch in KI-Aktien investiert, ist der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF. Er wurde im Januar 2019 in Irland aufgelegt und verwaltet heute ein Volumen von 2,69 Milliarden Euro (24.05.2024). Er thesauriert seine Erträge, enthält 87 Aktien und besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,35 Prozent.

Der ETF bildet den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index nach, der sich aus derzeit 87 Unternehmen der Sektoren künstliche Intelligenz, Datensicherheit und Datenverarbeitung zusammensetzt. In ihm sind viele Werte aus dem KI-Sektor wie Nvidia, Meta Platforms und AMD enthalten.

2. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF

Ein zweiter bedeutender ETF für KI-Aktien ist der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF. Er wurde im November 2018 in Irland aufgelegt, investiert physisch in aktuell 71 Unternehmen, thesauriert die Erträge, kostet jährlich nur 0,40 Prozent der veranlagten Summe und verwaltet 891,33 Millionen US-Dollar (24.05.2024).

Darüber hinaus existieren zahlreiche aktiv gemanagte Aktienfonds.

3. Allianz Global Artificial Intelligence

Einer von ihnen ist der Allianz Global Artificial Intelligence. Er wurde durch Allianz Global Investors bereits im August 2017 in Luxemburg aufgelegt, verwaltet heute ein Vermögen von 7,36 Milliarden Euro (24.05.2024) und schüttet seine Erträge aus. Zu den größten Positionen gehören aktuell Alphabet, Tesla und Meta Platforms.

4. DWS Invest Artificial Intelligence

Ein zweiter aktiv gemanagter Aktienfonds für Unternehmen aus dem Segment künstliche Intelligenz ist der DWS Invest Artificial Intelligence. Er wurde durch die DWS im Oktober 2018 in Luxemburg aufgelegt, schüttet seine Erträge aus und verwaltet ein Vermögen von 1,07 Milliarden Euro (24.05.2024). Er enthält weitere interessante KI-Werte wie Taiwan Semiconductor, Arista Networks oder ASML.

Fazit

Obwohl der Markt große Chancen bietet und ein starkes Wachstum vor sich hat, können Aktien zwischenzeitlich auch stärker schwanken und nehmen Unternehmensentwicklungen vorweg. Deshalb ist es wichtig, immer ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Rücksetzer bieten gute Einstiegs- und Nachkaufmöglichkeiten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion







