Die Neubewertung folgt nach mehreren entscheidenden Entwicklungen, darunter die abgesagte IPO der Elektrosparte Ampere, der Verkauf des Nissan-Anteils und eine EU-Untersuchung zu chinesischen Herstellern. All dies könnte die Aussichten für Anleger deutlich aufhellen, so Lesne.

Die Renault-Aktie konnte sich seit Anfang 2024 aus einer jahrelangen Seitwärtsphase befreien und hat seither mehr als 30 Prozent zulegen können. Dennoch bleibt die UBS mit ihrem Neutral-Rating erst noch auf der vorsichtigen Seite bei Renault. Lesne sieht begrenztes Potenzial für eine Übererfüllung der Markterwartungen aufgrund möglicher Schwächen im zweiten Halbjahr.

Ein wesentliches Risiko bleibt die Ampere-Sparte, die keine Gewinne einfährt und so den finanziellen Spielraum von Renault einschränkt. Trotz hoher Erwartungen, die eine jährliche Cash-Rückführung von über 2,5 Milliarden Euro vorsehen, könnte die tatsächliche Leistung von Renault aufgrund von Ampere bis 2030 nur bei etwa 1,2 Milliarden Euro jährlich liegen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Renaults finanzielle Position stark, mit einer erwarteten Netto-Cash-Position, die 2024 etwa 40 Prozent der Marktkapitalisierung entspricht und bis 2030 nahezu 10 Milliarden Euro erreichen könnte.

Die UBS-Analysten sehen in Renault einen der wenigen Automobilhersteller, der in diesem Jahr seine Gewinnmargen steigern könnte. Trotz der Herausforderungen durch Ampere bleibt Renault auf Kurs, seine langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen, was die Aufwertung der Aktie begründet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 49,12EUR auf Tradegate (24. Mai 2024, 14:45 Uhr) gehandelt.





