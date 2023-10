ETF-Falschmeldung als Fingerzeig: Experten erwarten Bitcoin-Run!

... die US-Börsenaufsichtsbehörde genehmigt einen börsengehandelten ETF, der direkt in die Kryptowährung investiert. 3iQ's Forschungsleiter Mark Connors deutet an, dass die Genehmigung eines Bitcoin-ETFs den Preis der Kryptowährung auf Grundlage des gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitts von Bitcoin auf 35.000 bis 45.000 US-Dollar treiben könnte.

Obwohl die Behörde in der Vergangenheit Bitcoin-Futures-ETFs grünes Licht gegeben hat, steht eine Genehmigung für einen ETF, der direkt in Bitcoin investiert, noch aus. Marktbeobachter sind jedoch optimistisch, dass der Antrag von Cathie Woods ARK Invest und 21Shares bis spätestens 10. Januar 2024, dem endgültigen Stichtag für eine Entscheidung, durchgehen wird.

Lubka fügt hinzu: "Wenn der ETF genehmigt wird, wird das eine Menge Geld freisetzen, das in Bitcoins fließen kann, was vorher nicht möglich war. Es wird zudem das Bild einer klareren regulatorischen Situation in den USA zeichnen."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

