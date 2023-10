Ofi Invest Asset Management wählt Clearwater Analytics zur Unterstützung der Anlagenbuchhaltung

Ofi Invest Asset Management ist eine Besonderheit auf dem französischen Vermögensverwaltungsmarkt und bietet seinen institutionellen und Versicherungskunden den Service, die Buchhaltung ihrer gesamten Portfolios zu verwalten. In diesem Zusammenhang hat sich Ofi Invest Asset Management für Clearwater Analytics entschieden, um die Aggregation, den Abgleich und die Validierung der Investitionsdaten des Unternehmens über alle Anlageklassen hinweg zu automatisieren. Die Clearwater-Plattform bietet den Endnutzern außerdem einen täglichen Überblick über die Portfoliodaten für eine genaue Anlagenbuchhaltung und regulatorisches Reporting.

Hugues Bernard, Leiter der Abteilung Technologie und Transformation bei Ofi Invest Asset Management, unterstreicht den Wert der Zusammenarbeit: „Viele unserer Kunden profitieren von unserem Angebot der Anlagenbuchhaltung als Ergänzung zu ihrem Verwaltungsmandat. Wir haben uns für Clearwater entschieden, weil wir unseren Kunden die leistungsstärkste Software auf dem Markt anbieten wollten, die gleichzeitig die beste Benutzerfreundlichkeit bietet."

„Clearwater freut sich, führende Vermögensverwalter, darunter auch Ofi Invest Asset Management, bei der Buchhaltung, dem Reporting und den betrieblichen Anforderungen zu unterstützen", so Thomas van Cauwelaert, Regionalleiter für Frankreich, Belgien und Luxemburg bei Clearwater Analytics. „Unsere Kunden erhalten einen konsolidierten Überblick über ihre Portfolio-Investitionen und direkten Zugang zu einem hochqualifizierten Kundenteam, das ihnen erstklassigen Support bietet. Dank des zeitnahen und genauen Überblicks über ihre Anlagedaten können unsere Kunden intelligente Entscheidungen über die Kapitalverteilung und das Portfolio treffen, Risiken effektiv verwalten und auf einfache Weise Wachstum erzielen. Ofi Invest Asset Management reiht sich in die Reihen unseres wachsenden französischen Kundenstamms ein und erweitert die Relevanz und Wirkung unserer Lösung in ganz Europa."