FX, DAX, Gold, Bitcoin – 5 Fragen an den Experten

Vanyo Walter: Wir sehen seit einiger Zeit verstärkte Nachfrage im FX-Bereich. Anleger suchen sichere Häfen oder testen bei Dollar/Yen die Marke von 150 USD/JPY. Ansonsten dominieren rund um die Quartalssaison die großen Tech-Aktien. Tesla fiel nach den Quartalszahlen auf fast 200 Dollar, erholte sich dann dynamisch – ein tolles Umfeld für Trader. Wir bieten bei Robomarkets über 1000 US-Aktien provisionsfrei auf R Stocks Trader an, dazu Währungen so günstig wie sonst niemand im Markt. Dies kommt uns gerade jetzt natürlich zugute.

Was wird bei den Kunden RoboMarkets derzeit rege gehandelt?

Vanyo Walter: Die Erwartungen an beide Unternehmen waren hoch, aber nur Microsoft übertraf sie im ersten Anlauf. Alphabet wird für die Ergebnisse der wichtigen Cloud-Sparte kritisiert, da das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal zurückging. Die Microsoft-Sparte Azure kann hier höhere Wachstumsraten vorweisen. Dies führt zu einem Abschlag bei Alphabet, während Microsoft im Plus notiert. Die Cloud-Sparte wird auch bei Amazon mitentscheidend sein.

Alphabet und Microsoft haben Quartalsergebnisse vorgelegt. Warum erlebt Alphabet zum Zeitpunkt unseres Interviews einen Abschlag von 10%, während Microsoft mit einem Plus von 3,5% gehandelt wird?

Vanyo Walter: Der Start in das vierte Quartal war entgegen den Hoffnungen auf eine Erholung nicht positiv. Hohe Zinsen und anhaltende geopolitische Krisen bestimmen das Bild. Die Hoffnung ruht nun auf positiven Impulsen durch die Berichtssaison, vor allem von US-Schwergewichten, um die Stimmung zu drehen.

Vanyo Walter : Der Goldpreis stieg auf fast 2.000 USD je Feinunze, angetrieben durch die Nahost-Krise. Trotz des Anstiegs der US-Anleiherenditen auf 5% trotzte Gold den üblichen Zusammenhängen. Größere Käufe von ETF-Anlegern, insbesondere mit einem starken Tageszufluss beim weltgrößten Gold-ETF, unterstützten den Anstieg. Die Nachrichten aus dem Nahen Osten bleiben bestimmend, während übliche Einflussfaktoren wie Anleiherenditen in den Hintergrund treten.

Gold erlebte in den letzten zwei Wochen einen Preisanstieg von bis zu 9%, unterstützt durch die Nahost-Krise. Wie beeinflussen geopolitische Entwicklungen und die Nachrichtenlage den Goldmarkt?

Vanyo Walter: Letztlich ist die Hoffnung auf die Zulassung eines ETFs der große Antreiber. Im Gegensatz zu bisherigen ETFs, die auf Bitcoin-Futures basieren, soll nun Blackrock mit einem sogenannten Spot-ETF auf den Markt kommen. Das wäre ein echter Meilenstein in der jungen Geschichte der Kryptowährungen.

Bitcoin erreichte mit über 35.000 Dollar den höchsten Stand seit Frühjahr 2022. Was war der Auslöser?

Der Start in das vierte Quartal ist missglückt. Der DAX fiel auf 14.620 Punkte, auch in den USA fielen Aktien im Umfeld hoher Zinsen zurück. Entschädigt werden Anleger und Trader mit Gewinnen bei Gold und Bitcoin. Große Spannung sehen RoboMarkets-Kunden auch bei Dollar/Yen im Währungsmarkt. Darüber haben wir mit Vanyo Walter, Geschäftsführer von Robomarkets Deutschland, gesprochen.

FX, DAX, Gold, Bitcoin – 5 Fragen an den Experten

