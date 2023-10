McDonald's: Höhere Preise, mehr Umsatz – doch die Inflation macht Sorgen

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 273,20 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 243,9USD gehandelt.

Internationale Umsätze in eigenen Restaurants des Unternehmens stiegen mit 8,3 Prozent zwar etwas langsamer als erwartet. Dennoch lieferten alle Weltregionen robuste Ergebnisse ab. Nach Bekanntgabe der Zahlen kletterte die McDonald's-Aktie um 2,8 Prozent, gab jedoch zum Börsenstart einen Großteil der Gewinne wieder ab.

Dank erfolgreicher Werbekampagnen und wachsender Beliebtheit des Lieferservice konnten die Zahlen in den vergangenen Monaten gesteigert werden. "Das makroökonomische Umfeld entwickelt sich im Einklang mit unseren Erwartungen für dieses Jahr", sagte CEO Chris Kempczinski in einer Erklärung zu den Zahlen. "Wir bleiben zuversichtlich für unsere Zukunft und die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens.

So stiegen die vergleichbaren Umsätze im Berichtszeitraum um 8,8 Prozent. Bloomberg zufolge hatten Analysten nur mit einem Anstieg von 7,8 Prozent gerechnet. Gleichzeitig warnte das Management jedoch schon vor Monaten, dass die ansteigende Inflation das Umsatzwachstum verlangsamen wird.

McDonald's vermeldete am Montag einen Umsatz- und Gewinnsprung für das dritte Quartal und sorgte für die nächste positive Earnings-Überraschung an der Wall Street. Dank gestiegener Preise in den Restaurants konnten die Erwartungen der Analysten geschlagen werden.

Höhere Preise für BigMac und Co. haben im dritten Quartal deutlich mehr Geld in die Kassen gespült. Doch die Inflation bremst das Umsatzwachstum deutlich. Die Zahl der Kunden ging erstmals in diesem Jahr zurück.

