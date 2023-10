JinkoSolar hält Wachstum hoch und will noch mehr Solarmodule ausliefern!

Die Zahlen von JinkoSolar sind heute Balsam für die arg strapazierten Solar-Seelen. Allerdings zeigen sie auch, wie volatil die Aktien aus der Branche sind. Nur Anleger, die heute ganz schnell waren oder die vor rund 2 Wochen bei JinkoSolar eingestiegen sind, dürften auf Sicht von drei Jahren heute mit der Aktie im Gewinn liegen. Alle anderen, sofern sie das Papier nicht seit rund fünf Jahren halten, müssen darauf hoffen, dass die Zahlen eine Trendwende im Kurs einläuten.

Wer hatte denn vor rund 2 Wochen den Mut auf die Aktie von JinkoSolar zu setzen? Das Desaster von SolarEdge und Enphase ist an Jinko auch nicht spurlos vorbeigegangen und hat die Aktie Mehr-Jahres-Tief gedrückt. Somit dürfte der Großteil der Investoren wohl auf bessere Zeiten bei den Chinesen hoffen.

Bessere Zeiten im Anmarsch?

Es dürfte sich wohl die Waage halten zwischen Anlegern, die sich die Finger an der Aktie verbrannt haben, und Investoren, die in der Vergangenheit Gewinne mit der Aktie gefeiert haben. Eins steht fest: Eine Aktie zum Verlieben war das Papier in den letzten Jahren noch nie und genau mit dieser Einstellung sollten Anleger an die Aktie herangehen.

Die Zahlen lesen sich gut

Im dritten Quartal hat JinkoSolar einen Umsatz in Höhe von 31,83 Milliarden Renminbi (RMB) eingefahren. Umgerechnet in Euro liegen die Erlöse damit bei 4,1 Milliarden. Damit zog der Umsatz sequenziell um 3,7 Prozent an und im Jahresvergleich erhöhte er sich 63,1 Prozent. Der Bruttogewinn betrug 6,13 Milliarden RMB (fast 792 Millionen Euro). Sequenziell ist das eine Steigerung um 28,2 Prozent und im Jahresvergleich fast eine Verdopplung. Die Bruttomarge betrug 19,3 Prozent. Sie vergleicht sich mit 15,6 Prozent im zweiten Quartal 2023 und 15,7 Prozent im dritten Quartal 2022.

Ausblick enthält keine Steigerung mehr zum Vorquartal

Die Umsatzsteigerung begründet JinkoSolar in erster Linie mit einer steigenden Nachfrage auf dem Weltmarkt. Und die Chinesen gehen davon aus, dass die Nachfrage noch größer wird. In Ausblick weisen sie darauf hin, dass sie davon ausgehen, "dass Modullieferungsziel von 70 bis 75 GW für das Gesamtjahr zu übertreffen." Im vierten Quartal plant JinkoSolar Modullieferungen von rund 23 GW - was ein klitzekleines "Mehr" gegenüber den Auslieferungen im dritten Quartal sein könnte. Da waren es 22,597 GW.

Zugreifen oder nicht?

Trotz der Zahlen und der heutigen Kursreaktion bleibt die Aktie von JinkoSolar ein komplett heißes Eisen. Nur Anleger mit starken Nerven sollten sich an die Aktie rantrauen, wenn sich der erste Rauch gelegt hat. Aber auch dann eignet sich die Aktie nur für kurzfristige Trades. Das stellt der Drei-Jahres-Chart eindeutig unter Beweis.

Für Anleger, die bereit sind ein Tänzchen mit den Chinesen zu wagen, könnte sich eine Chance bieten. Aber wie gesagt: Bitte nicht in die Aktie verlieben und stets wachsam sein.

Markus Weingran, Aktienexperte wallstreetONLINE Börsenlounge