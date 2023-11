JEFFERIES stuft Pfeiffer Vacuum auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfeiffer Vacuum nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Der Umsatz des Vakuumpumpen-Herstellers liege trotz eines erneuten Wachstumsrückgangs über den Erwartungen, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Auftragsdynamik insbesondere bei Halbleiterkunden habe deutlich nachgelassen - hier zeige sich eine weitere Abkühlung der Nachfrage. Die erneut leicht erholte operative Marge liege immer noch unter dem Vorjahresniveau./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 03:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 03:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfeiffer Vacuum Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 147,6EUR gehandelt.