DAX - Durchbruch nach oben nach US-Verbraucherpreisdaten?

Nach den US-Verbraucherpreisdaten um 14:30 Uhr, die als wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed gelten, könnte es volatil an den Aktienmärkten werden. Möglicherweise kommt es zu einem Durchbruch über den Fibonacci-Fächer und den 10er-EMA im Tageschart, falls die Inflation weiter zurückgeht und damit weitere Leitzinserhöhungen der US-Notenbank unwahrscheinlicher werden. Steigt die Inflation hingegen weiter an, dürfte es zu einem Abprall am Fibonacci-Fächer und dem 10er-EMA im Monatschart und einem erneuten Kursrückgang kommen.

Aktuelle Lage