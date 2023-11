Milliardär verdoppelt Google-Aktien: Ackmans größte Wette im dritten Quartal enthüllt!

Der Hedgefonds-Manager Bill Ackman hat seinen Bestand an stimmberechtigten Aktien der Klasse A der Google-Muttergesellschaft Alphabet im dritten Quartal 2023 auf etwa 4,4 Millionen verdoppelt, während er seinen Anteil an der stimmrechtslosen Klasse C bei fast 9,4 Millionen Aktien belassen hat. Alphabet hatte ein starkes Quartal, mit einem Anstieg der Klasse A-Aktien um 9,3 Prozent und einem Gesamtjahreszuwachs von rund 47 Prozent. Ackmans Fonds hat auch seine Beteiligung an Hilton Worldwide um mehr als zehn Prozent auf über zehn Millionen Aktien im Wert von 1,55 Milliarden US-Dollar erhöht. Im Gegensatz dazu hat er seine Anteile am Baumarktbetreiber Lowe's um mehr als fünf Prozent reduziert. Ackmans Portfolio umfasste im dritten Quartal acht Titel, darunter bedeutende Positionen in Chipotle Mexican Grill, Restaurant Brands International, Hilton Worldwide Holdings, Lowe's Companies und Howard Hughes Holdings. Die Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf vier Branchen: Zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienste, Immobilien und Industriewerte.