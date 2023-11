Nvidia-Aktien sind am Mittwoch mit einem Minus von 1,5 Prozent aus dem Handel gegangen und haben damit eine zehntägige Gewinnserie beendet, die den bisherigen Rekord des Unternehmens übertroffen hat. Während dieser zehntägigen Rallye hat die Aktie um 22 Prozent zugelegt und fast 220 Milliarden US-Dollar an Marktwert dazugewonnen, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Dadurch stieg der Relative-Strength-Index (RSI) der Aktie, der die Preisdynamik zwischen null und 100 anzeigt, auf über 70. Laut StockRSI liegt der Wert bei 89,42 – und damit im Bereich "extrem überkauft". Ein solch hoher RSI-Wert gilt im Allgemeinen als konträres Signal für einen bevorstehenden Rückgang. Am Dienstag hat der Titel den überkauften Bereich zum ersten Mal seit Juli erreicht.

Zu weiterer Verunsicherung hat Microsoft am Mittwoch seinen konkurrierenden Maia 100-Chip vorgestellt. Durch diese Eigenentwicklung könnte Microsoft weniger abhängig vom breiteren Halbleitermarkt werden und gleichzeitig eine bessere Abstimmung seiner Geräte auf die eigenen KI-Anwendungen erreichen. Microsoft plant, diesen Chip ab dem nächsten Jahr in seinen Rechenzentren für Kunden verfügbar zu machen. Zusätzlich kündigte Microsoft einen weiteren selbst entwickelten Chip an, den Cobalt 100. Dieser ist für allgemeine Aufgaben in Rechenzentren konzipiert und basiert auf der Architektur von Arm, die auch in nahezu allen Smartphones zu finden ist.