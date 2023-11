Die Aktien- und Rentenmärkte setzten ihre positive Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen fort. Die Markteilnehmer gehen davon aus, dass sich die Anzeichen für ein Soft-Landing-Szenario der US-Wirtschaft verhärtet haben. Der disinflationäre Trend ist intakt, wie der geringer als erwartet ausgefallene Anstieg bei den Inflationszahlen in den USA zeigt. Dies gibt der US-Notenbank Fed, so das Narrativ an den Märkten, die Möglichkeit, im Frühjahr 2024 die Zinsen zu senken. Insgesamt preisen die Terminmärkte für 2024 bereits vier Zinssenkungen ein. Wenig Störfeuer für die Inflation bietet momentan auch der Ölpreis. Trotz des Krieges im Gazastreifen setzte dieser seinen Rückgang fort. Einen Hoffnungsschimmer für Deutschland deutet der ZEW-Index an: Der Teilindex für die Aussichten der deutschen Wirtschaft stieg stärker als erwartet und bewegt sich wieder im positiven Bereich. Die Talsohle der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland könnte damit erreicht sein. Unterstützung für die weltweite Konjunktur kommt zudem aus China. Dort stabilisiert sich die Wirtschaft weiter, wie die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion andeuten. Zudem verstärkt die Regierung ihre fiskalischen Stützungsmaßnahmen weiter. Das Einpreisen baldiger Zinssenkungen sorgte für rückläufige Renditeniveaus und deutliche Kursgewinne bei Anleihen. Dabei entwickelten sich Staatsanleihen am besten und die Kreditsegmente konnten zumeist aufgrund ihrer kürzeren Duration nicht ganz mit deren Kursentwicklung mithalten. Angesichts der zu Quartalsbeginn verlängerten Durationspositionierung und des stärkeren Fokus auf Staatsanleihen konnten die Moventum-Portfolios auf der Rentenseite an dieser Entwicklung gut partizipieren.