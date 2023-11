Bitcoin hat einen Anstieg verzeichnet und liegt nun deutlich über 37.000 US-Dollar, obwohl dies noch unter dem kürzlichen Höchststand von 38.000 US-Dollar liegt. Seit Oktober hat sich der Preis um über 30% erhöht, was die Phase schwacher Handelsaktivität beendet und Spekulationen über einen neuen Bullenmarkt ausgelöst hat. Brian D. Evans, CEO von BDE Ventures, sieht einen zunehmenden Optimismus für Bitcoin und digitale Vermögenswerte und betont die starke Dynamik durch die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs. Ein weiterer Faktor für die Bitcoin-Rallye ist die Erwartung, dass Regulierungsbehörden bald den ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF genehmigen werden, was das Interesse von privaten und institutionellen Anlegern erhöhen könnte. Zudem entwickeln Krypto-Händler nach einem Jahr der Verluste ein breiteres Vertrauen in digitale Vermögenswerte, wobei kleinere Token wie Solana überdurchschnittliche Leistungen zeigen. Evans sieht die anhaltende Rallye als Zeichen dafür, dass der Markt von einer Erholungsphase in eine Phase starken Wachstums übergeht.