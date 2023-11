Schulze-Melander hat kürzlich seine Bewertungen für die Aktien von Applied Materials, ASM International und Lam Research angepasst und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Der Analyst prognostiziert, dass die Halbleiterausrüstungsindustrie ab 2025 wieder wachsen werde, angetrieben durch die Nachfrage nach Chips, die im Zusammenhang mit der schnellen Einführung von KI-Anwendungen stehen. Er erwartet, dass der Chipsektor Anfang 2024 einen weiteren Rückgang der Konsensschätzungen erleben werde, aber die Anleger würden sich schnell auf die Wachstumsmöglichkeiten für das Jahr 2025 und darüber hinaus konzentrieren.

Schulze-Melander identifiziert mehrere positive Faktoren, die die Branche antreiben könnten. Er sieht Anzeichen für eine Erholung in den Spotpreisen für NAND- und DRAM-Speicherchips und prognostiziert, dass die PC-Stückzahlen von einem geschätzten Rückgang um elf Prozent in diesem Jahr auf ein Wachstum von acht Prozent im Jahr 2024 steigen werden. Außerdem erwartet er eine Erholung der Nachfrage nach Mobiltelefonen, insbesondere in China, und prognostiziert einen weltweiten Anstieg des Absatzes von Smartphones um vier Prozent im nächsten Jahr.