VW setzt in seiner "China for China"-Strategie vor allem auf lokale Komponenten: 95 Prozent der Fahrzeugteile sollen aus China kommen. Dadurch sollen die Produktionskosten um ein Drittel niedriger liegen als im Westen. Ludger Lührmann, Chief Technology Officer in Hefei, sagte beispielsweise, dass seine Mannschaft den Preis für Armaturenbrett-Displays bereits um 37 Prozent senken konnte, nachdem sie von einem globalen zu einem chinesischen Lieferanten gewechselt war.

Europas größter Autobauer plant eine neue und maßgeschneiderte Fahrzeugplattform für China. Ziel der sogenannten "A Main Platform" sei es, innovative und kostengünstige Elektrofahrzeuge der Einstiegsklasse herzustellen, so VW-China-Chef Ralf Brandstätter während seines Besuchs im ostchinesischen Hefei am Freitag. Hefei ist der neueste Entwicklungsstandort von VWs Tochterfirma "Volkwagen China Technology Company" (VCTC), die die neue Fahrzeugarchitektur bis 2026 entwickeln will.

Abgesehen vom Kostenfaktor sollen die neuen EV-Modelle exakt auf den Geschmack chinesischer Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten sein. Es wird Brandstätter zufolge chinaspezifische Lösungen beim Elektromotor, dem Antrieb und der Batterie geben. Chinesische Neuwagenkäufer seien jünger, technikaffin und wünschten sich ein umfassendes digitales Erlebnis in ihrem Auto. Insgesamt plant Volkswagen vier neue Modelle in einer Preisspanne zwischen 140.000 Yuan (17.945 Euro) und 170.000 Yuan (21.790 Euro). In diesem Preissegment konkurriert VW allerdings vornehmlich mit Benzinern. Die Preise für Elektrofahrzeuge chinesischer Konkurrenzmarken sind nochmal günstiger.

Der erbitterte Preiskampf ist auch der Hauptgrund dafür, warum VW in die Offensive geht und Milliarden in die Hand nimmt. Die Wolfsburger haben ihren Titel als meistverkaufte Automarke in China schon Ende 2022 an BYD abgegeben. Das Unternehmen aus Shenzhen könnte Ende dieses Jahres sogar den Elektroauto-Pionier Tesla beim Absatz von EV-Fahrzeugen überholen – und zwar weltweit. VW hat in seinem wichtigsten Absatzmarkt starken Aufholbedarf. Das meistverkaufte Elektroauto von VW, der ID.3, rangierte in diesem Jahr auf Platz 22 unter den Elektroauto-Modellen in China. Das meiste Geld verdient VW immer noch mit Verbrennern.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion