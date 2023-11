Schock an der Börse: Berkshire Hathaway verkauft massiv Paytm-Aktien - was steckt dahinter?

Die Untergesellschaft von Berkshire Hathaway, BH International Holdings, verkaufte am Freitag ihr Aktienpaket von Paytm an der Nationalen Börse Indiens. Es handelte sich um 15,6 Millionen Aktien von One 97 Communications, dem Mutterunternehmen von Paytm, zum Preis von 877,20 Rupien pro Aktie. Der Gesamterlös betrug rund 14 Milliarden Rupien, etwa 168 Millionen US-Dollar. Vor dem Börsengang von Paytm im Jahr 2021 war der Wert der Investition noch auf 21,7 Milliarden Rupien geschätzt worden. Paytm, das von mehr als 20 Millionen Händlern und Kleinunternehmen genutzt wird, zählt auch die japanische SoftBank Group zu seinen Investoren. Nach dem Verkauf der Aktien verloren diese etwa fünf Prozent, erholten sich jedoch teilweise und schlossen den Handel am Freitag mit einem Minus von etwa drei Prozent.