Am "Black Friday" haben US-Verbraucher so viel Geld in Online-Einkäufe investiert wie nie zuvor, mit einem Umsatz von 9,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beliebte Artikel waren Fernseher, Smartwatches, Barbie-Puppen und Saugroboter, aber auch Bluetooth-Kopfhörer, Spielzeug, Kochgeschirr, Hautpflegeprodukte und Kaffeemaschinen. Trotz des starken Online-Handels waren auch die großen Kaufhäuser sehr gut besucht. Adobe Analytics prognostiziert, dass der "Cyber Monday" mit einem erwarteten Umsatz von zwölf Milliarden US-Dollar der größte Online-Einkaufstag des Jahres bleiben wird. Die Weihnachtseinkaufssaison wird genau beobachtet, insbesondere nach schwachen Sommerumsätzen bei einigen Händlern. Eine aktuelle Prognose geht von einem Anstieg der Weihnachtseinkäufe in den USA zwischen drei und fünf Prozent in diesem Jahr aus.