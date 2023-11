DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Telefonica Deutschland auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Hold" belassen. Nach dem Verlust des Großhandelsvertrags mit 1&1 dürfte Telefonica Deutschland nun nach neuen Umsatzquellen Ausschau halten, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Bank mit Bezug auf eine Meldung im "Handelsblatt", der zufolge Telefonica Deutschland dem Anbieter Freenet Zugang zu ihrem 5G-Netzwerk geben könnte. Allerdings müsse Telefonica Deutschland aufpassen, nicht das Wachstum des eigenen Geschäfts mit dem Einzelhandel zu gefährden./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 09:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,35EUR gehandelt.