Seit der Zinswende haben Tages- und Festgeldangebote sowie Geldmarktfonds eine profitable Rendite abgeworfen, was viele Investoren dazu veranlasst hat, ihr Geld in Cash zu halten. Nun könnte sich das Blatt wenden: Ein Teil der rund sechs Billionen US-Dollar Cash-Bestände könnte bald in "sorgfältig ausgewählte Risikoanlagen" umgeschichtet werden, so Ali Dibadj, Geschäftsführer der Londoner Janus Henderson Investors. Dies könnte eine Rallye bei US-Aktien auslösen, da Risikoanlagen und aktiv verwaltete Anlageprodukte wieder an Bedeutung gewinnen könnten. Allerdings gibt es auch Experten, die nicht glauben, dass institutionelle Investoren ihre Barbestände so schnell umschichten werden. Peter Crane, Geschäftsführer von Crane Data, hält die Behauptung, dass Anleger plötzlich der Fünf-Prozent-Renditen überdrüssig werden, für weit hergeholt.