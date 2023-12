Von den Aussichten auf sinkende Zinsen profitiert auch das Edelmetall Gold, dessen Preis auf ein Rekordhoch stieg. An der Wall Street lauern die Indizes ebenfalls auf Rekorde. Die asiatischen Börsen taten sich zum Wochenstart mit leichten Verlusten hingegen etwas schwerer.

"Der Aktienmarkt ist in Feierlaune", konstatierten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Denn die Zinssenkungserwartungen hätten sich verfestigt. Das saisonale Muster, wonach die Monate ab Oktober zu denen mit der besten Kursentwicklung zählen, scheine sich zu bestätigen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Jahresendrally am Montag fortsetzen: Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 427 Punkte. Mit seiner Rally von bisher zwölf Prozent vom Oktober-Tief steuert der Dax damit weiter auf sein Rekordhoch bei 16 528 Punkten zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt 0,1 Prozent höher erwartet.

