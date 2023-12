Die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens Plug Power ist am letzten Freitag um 12,4 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um 31 Prozent zugelegt. Trotz finanzieller Schwierigkeiten sehen einige Analysten weiterhin ein hohes Wachstumspotenzial für die Aktie. Jeff Osborne von Cowen hat seine positive Einschätzung bekräftigt und ein Kursziel von 15 US-Dollar festgelegt, was mehr als 233 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Andere Analysten haben ihre Bewertungen jedoch nach einem enttäuschenden Quartalsbericht und einer Going-Concern-Warnung herabgestuft. Scott Darling von Haitong International, sowie Analysten von Johnson Rice, JPMorgan und Jefferies bewerten die Aktie nun mit "Neutral" oder "Hold" und einem Kursziel von 5 bzw. 6 US-Dollar. Citi-Analyst Vikram Bagri hat seine "Buy"-Empfehlung revidiert und das Kursziel auf fünf US-Dollar gesenkt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Marketscreener bei 8,50 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 88 Prozent entspricht. Der Konsens lautet Aufstocken.