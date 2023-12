Blue Cap: Hohes Wertsteigerungspotenzial

Das Management von Blue Cap hat sich gemäß SMC-Research zum Ziel gesetzt, den Net Asset Value bis Ende 2026 auf 60 Euro nahezu zu verdoppeln. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber auch auf Jahressicht ein attraktives Aufwärtspotenzial.

Das neu formierte Managementteam von Blue Cap sehe laut SMC-Research ein hohes Wertsteigerungspotenzial und wolle den Net Asset Value bis 2026 in etwa verdoppeln. Ein wichtiger Treiber werde dabei ein aktiveres Portfoliomanagement sein, gegenüber den letzten Jahren solle die Zahl von Käufen und Verkäufen deutlich erhöht werden. Grundsätzlich sei die hohe Transformationskompetenz des Teams, die nun auch wieder verstärkt bei Unternehmen in Sondersituationen zum Einsatz kommen solle, der Schlüssel für die anvisierte positive Entwicklung.