Die Aktie von Salesforce (ISIN US79466L3024) stieg vergangenen Donnerstag nach Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse um über 10 Prozent. Der Hersteller von cloudbasierter Software für Customer Relationship Management (CRM) steigerte dem Umsatz auf 8,7 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, die EBIT-Marge legte auf 31,3 Prozent zu (+2,1 Prozentpunkte und einen Prozentpunkt über Konsensus-Schätzung). Der Weltmarktführer mit ca. 23 Prozent Marktanteil (vor Microsoft, Oracle, SAP mit jeweils ca. 5 Prozent) wächst stark durch KI-Integration und hebt die Margen-Prognose für 2023 an. Wer vom Wachstumspotenzial der Aktie überzeugt ist, aber auf dem aktuellen Kursniveau eine defensivere Positionierung dem Direktinvestment vorzieht, greift zu Discount-Zertifikaten (Aktienanleihen und Bonus-Zertifikate derzeit nicht am Markt).

Discount-Strategie mit 6,2 Prozent Puffer (März)