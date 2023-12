Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,56 € , was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die SAF-HOLLAND Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 14,79EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat SAF-Holland mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Integration des Bremsenspezialisten Haldex werde der Lkw-Zulieferer ein Systemlieferant, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aufstellung als Komplettanbieter verbessere den Kundenzugang, erhöhe die Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten und ermögliche es dem Konzern, Zukunftsthemen voranzutreiben. Schmidt hob zudem die bereits starke Positionierung in Indien hervor, während China-Risiken kaum belasteten./tav/mis

