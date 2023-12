Kissigs Kloogschieterei: Börsen zurück im Rallyemodus!?

Die Notenbanken entziehen dem Markt weiterhin Liquidität und im Sommer waren viele professionelle Anleger, um auf die sich dort bietende 'Jahrhundertchance' zu setzen: denn fallende Zinsen sorgen für steigende Anleihekurse. Doch das lief nicht so richtig gut, denn die Zinsen sanken (bisher) nicht und es fielen eher Verluste für Anleihespekulanten an. Parallel dazu wurden auch immer mehr Gelder in Geldmarktfonds umgeschichtet, doch dieses Geld kehrt nun mit Wucht zurück. Nachdem zuerst Privatanleger wieder Aktien gekauft hatten, haben nun auch viele Profis ihr Geld zurück in den Aktienmarkt gepumpt und dort die Kurse angetrieben. Das lässt sich auch daran erkennen, dass die großen Technologieunternehmen haussieren. Apple ist zurück über der Bewertungsmarke von 3 Billionen USD, Microsoft liegt nur knapp dahinter und markierte soeben ein neues Allzeithoch. Wer auf Cash saß, hat diese Rallye verpasst. '' nennt man das, also die Kosten entgangener Gewinne. Doch was kommt jetzt, wie geht es weiter?