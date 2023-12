adesso: Profitabilität soll 2024 steigen

Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research gehört die Aktie der adesso AG zu den Favoriten für 2024. Demnach solle das dynamische Wachstum weiter anhalten, während sich das Management gleichzeitig auf eine höhere Profitabilität fokussiere. Zudem werde das Unternehmen vom Abschluss der internen ERP-Migration profitieren, was sich dann positiv auf den freien Cashflow auswirke. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 180,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



Die adesso Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 93,70EUR gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Andreas Wolf

Kursziel: 180,00 EUR