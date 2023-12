Trotz eines Anstiegs des S&P 500 um 15% in den letzten sechs Wochen und neuer 52-Wochen-Höchststände der drei großen Indizes, setzen einige Hedgefonds auf einen Rückgang bestimmter Aktien. Besonders skeptisch sind sie gegenüber Unternehmen, die Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge bereitstellen, Versicherungsanbietern und dem deutschen Schuhunternehmen Birkenstock. Laut FactSet-Daten haben die Leerverkäufe bei ChargePoint, Blink Charging und Plug Power zugenommen. Bei den Versicherungsanbietern Trupanion und Lemonade stiegen die Leerverkäufe ebenfalls. Bei Birkenstock, das im Oktober an die Börse ging, stiegen die Leerverkäufe um fast sieben Prozent. Die Analyse berücksichtigte Aktien von Unternehmen, die an der New Yorker Börse und am Nasdaq Stock Market gehandelt werden und am 30. November die meisten Leerverkäufe aufwiesen.