Nach ihrem seit dem Juli 2023 andauernden Kursrückgang auf bis zu 21,81 Euro (26.10.23), konnte sich die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) nach den Quartalszahlen deutlich von den Jahrestiefstständen nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages wurde die Aktie bei 29,11 Euro gehandelt.

Da der Essenslieferant im schwierigen Marktumfeld im Jahr 2023 den Weg in die Gewinnzone gefunden hat, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 60 Euro ihre Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Kann die Aktie, in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau vom 20.11.23 bei 33,20 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.