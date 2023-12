China schockt High-Tech-Industrie: Exportverbot für Seltene Erden Technologien!

China, der größte Produzent von Seltenen Erden, hat den Export von Technologien zur Herstellung von Magneten aus diesen Metallen verboten. Seltene Erden sind Schlüsselmetalle in der Produktion von High-Tech-Geräten wie Elektroautos und Windturbinen. Die Entscheidung folgt auf eine öffentliche Konsultation im Dezember, in der vorgeschlagen wurde, bestimmte Technologien zur Herstellung von Seltenerdmagneten in den "Katalog verbotener und exportbeschränkter Technologien" aufzunehmen. Die Liste umfasst auch die Technologie zur Produktion von Seltenerdmetallen und -legierungen. Die Verschärfung der Exportbestimmungen für kritische Materialien wie Gallium und Germanium, die in der Chipherstellung verwendet werden, zeigt Chinas Bestreben, seine Marktdominanz aufrechtzuerhalten. Diese Entwicklung hat westliche Länder alarmiert, die versuchen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Seltenerdmetallen zu verringern. China kontrolliert fast 90 Prozent der weltweit verarbeiteten Seltenerdmetallproduktion und verfügt über fortschrittliche Technologien, die von westlichen Unternehmen nur schwer nachgeahmt werden können. US-Unternehmen, die ihre Seltenerdmetallverarbeitung ausbauen, verzeichneten nach dieser Nachricht deutliche Kursgewinne an der Börse.