Analysten erwarten, dass Tesla 2024 ein kleineres, preiswerteres Modell auf den Markt bringen wird, um das Wachstum anzukurbeln. Sie prognostizieren, dass Tesla 2023 etwa 1,8 Millionen und 2024 2,1 Millionen Einheiten ausliefern wird, was jedoch unter dem angestrebten jährlichen Wachstum von 50% liegt. Die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) verlangsamt sich aufgrund eines Produktmangels. Hybridfahrzeuge gewinnen an Popularität, da sie preiswerter sind als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Es wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge 2024 preislich mit Verbrennungsmotoren konkurrieren können. Analysten warnen jedoch vor der finanziellen Instabilität einiger Elektroautohersteller. Europa wird voraussichtlich am wenigsten von der Verbesserung der Automobilindustrie profitieren. Analysten empfehlen, den Trend zu älteren Autos und Reparaturen durch Investitionen in Ersatzteilzulieferer wie O'Reilly Automotive und AutoZone zu nutzen. Die AutoNation-Aktie wird als Top-Auto-Aktie für das kommende Jahr mit der besten Wertentwicklung im US-Autohandel gesehen.