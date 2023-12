Der Nasdaq 100 erreichte am Donnerstag einen neuen Höchststand von 16.955 Punkten, verlor jedoch kurz vor Handelsschluss knapp 0,1 Prozent und schloss bei 16.898,47 Punkten. Es war der dritte Tag in Folge mit neuen Rekordständen. Der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100 sind auf dem besten Weg, ihre beste Jahresperformance seit 2009 zu erzielen, mit einem Plus von mehr als 45 Prozent bzw. 55 Prozent. Diese Zuwächse spiegeln den Optimismus der Anleger hinsichtlich einer 'weichen Landung' der US-Wirtschaft und niedrigerer Zinsen bis 2024 wider. Victoria Fernandez, Chefstrategin der Investmentfirma Crossmark, glaubt, dass der Markt weiter steigen wird, warnt jedoch vor längerfristigen Risiken wie einer langsamer sinkenden Inflation als erwartet. Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, erwartet im neuen Jahr einen Realitätscheck für die Jahresendrally an den Aktien- und Rentenmärkten. Robert Rethfeld, Wellenreiter-Marktexperte, warnt davor, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer zu hoch sein könnten und sie im Januar enttäuscht werden könnten.