Leerverkäufer prognostizieren einen Aktienrückgang im Jahr 2024. Auf der Liste der am meisten leerverkauften Aktien von Barron's stehen Unternehmen wie Fisker, Trupanion, Upstart, Beyond Meat, Novavax, Carvana, Biomea Fusion, Frontier Group und C3.ai. Leerverkäufer haben 2021 fast 178 Milliarden US-Dollar verloren, während Anleger durch "Meme-Aktien" große Gewinne erzielten. Aktien mit hohem Leerverkaufsinteresse, wie Carvana, sind in diesem Jahr um über 1.000 Prozent gestiegen, obwohl mehr als ein Drittel der Aktien leerverkauft sind. Barron's untersuchte Aktien mit hohem Short-Interesse, deren Konsenskursziele mehr als zehn Prozent über den aktuellen Kursen liegen. Viele dieser Aktien gelten als überverkauft. Trotz eines Rückgangs von 80 Prozent in diesem Jahr, glauben Analysten, dass sich der Wert der Fisker-Aktie im nächsten Jahr mehr als verdoppeln könnte. Andere stark geshortete Aktien mit bullishen Prognosen sind Frontier Group, Sunnova Energy International, ChargePoint, Allogene Therapeutics, Plug Power, Stem, Luminar Technologies, Lucid Group und Comstock Resources.