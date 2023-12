NEW YORK (dpa-AFX) - Für die Standardwerte an der Wall Street war 2023 - absolut gesehen - ein ordentliches Jahr. Sie profitierten von Hoffnungen auf wieder sinkende Zinsen, nachdem sich die Inflation in den USA deutlich abgeschwächt hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte einen Jahresgewinn von immerhin fast 14 Prozent, wobei das gesamte Plus auf die letzten beiden Monat entfiel. Ende Oktober hatte der Dow aufs Jahr gesehen noch im Minus notiert.

Im Vergleich zum marktbreiten S&P 500 (+24 Prozent) dem technologielastigen Nasdaq 100 (+54 Prozent) und den wichtigsten europäischen Leitindizes entwickelte sich das weltweit populärste Börsenbarometer 2023 allerdings weit unterdurchschnittlich.