Als Vizepräsident für Produktlinienmanagement und Geschäftsentwicklung wird Herr Dayan maßgeblich an der Umsetzung der Software-Roadmap des Unternehmens für die Automobilindustrie und der Geschäftsentwicklungsziele von LeddarTech beteiligt sein.

Herr Dayan verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung und über zehn Jahre mit Schwerpunkt auf dem Automobilsoftwaremarkt, wo er strategische Programme mit hohem Volumen für führende OEMs und Tier-1-Zulieferer leitete. Als Führungskraft bei großen Technologieunternehmen leitete Oren Dayan erfolgreich multidisziplinäre Teams und führte strategische Initiativen mit multinationalen Automobilkunden durch. Bevor er zu LeddarTech kam, war Oren Vizepräsident für Geschäftsbereich und Programme bei dem Automobiltechnologieunternehmen Tri-Eye, wo er erfolgreich in der strategischen Produkt- und Geschäftsentwicklung tätig war, was zu einem erheblichen Wachstum führte. Vor Tri-Eye war Oren PM-Konzernleiter bei Mobileye, wo er wichtige Kundenprojekte leitete, vor allem mit dem globalen Automobil-Erstausrüster Geely Group. Oren hatte außerdem wichtige Führungspositionen bei Guardian Optical Technologies, Altice und anderen Unternehmen inne.

Herr Dayan hat einen Master of Science (M.Sc.) in Industriemanagement und einen Bachelor of Science (B.Sc.) in Informatik, Software Engineering von der Ben-Gurion-Universität, Israel.

„Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, die Rolle des Vizepräsidenten für Produktlinienmanagement und Geschäftsentwicklung bei LeddarTech zu übernehmen", erklärte Herr Dayan. „Die hochmodernen Softwarelösungen des Unternehmens für die Automobilindustrie haben in der Branche Maßstäbe gesetzt, und ich freue mich darauf, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung, davon ein Jahrzehnt mit Schwerpunkt auf dem Automobilsoftwaremarkt, werde ich mich in erster Linie auf die Förderung der Geschäftsentwicklung von LeddarTech konzentrieren. Ich werde mein Fachwissen nutzen, um strategische Initiativen anzuführen, wichtige Partnerschaften zu schmieden und das Unternehmen zu neuen Höhen im Bereich der ADAS- und AD-Technologie zu führen. Die Vision von LeddarTech deckt sich nahtlos mit meiner Leidenschaft für die Förderung von Innovationen, und ich bin bereit, den Ausbau unserer Präsenz auf dem Markt durch solide Geschäftsentwicklungsstrategien anzuführen", so Herr Dayan abschließend.