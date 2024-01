Aus technischer Sicht könnte der DAX jetzt bis zu zwei Drittel der Jahresendrally korrigieren und so in die Region um 16.100 Punkte fallen. Es muss abgewartet werden, ob Anleger ihr Verhalten nun insofern ändern, dass sie bei Erholungen verkaufen, anstatt wie bisher bei Korrekturen günstige Einstiege zu nutzen. Dann könnte sich die positive Stimmung auf dem Börsenparkett seit Ende Oktober vergangenen Jahres nachhaltig verändern.

Die negative Stimmung an der Wall Street wurde durch die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed noch verstärkt, in denen sich keine Hinweise für eine bereits im März avisierte Leitzinssenkung finden ließen. Nach wie vor machen die meisten Notenbanker erste Zinssenkungen von der Inflation abhängig. Da nun aber immer mehr Frachtschiffe das rote Meer meiden und der Ölpreis wieder steigt, ist man sich auf dem Parkett nicht mehr so sicher, ob die Inflation zeitnah die Zwei-Prozent-Zielzone erreichen wird. Der Mitschnitt zeigt, dass die Fed bereit ist, die Wende nach unten einzuleiten. Aber eben nur, wenn die Inflation auch weiter fällt. Zunächst einmal preisen die Investoren die schon fast als sicher gegoltene Leitzinssenkung der Fed im März aus den Kursen wieder heraus.