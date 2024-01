Die US-Notenbank Fed hat in ihrem jüngsten Protokoll angedeutet, dass sie für 2024 Zinssenkungen erwartet, aber auch auf die Möglichkeit einer Wirtschaftsentwicklung hingewiesen, die weitere Zinserhöhungen erfordern könnte. Die Fed-Mitglieder waren dabei vorsichtiger als der Markt erwartet hatte. "Wir glauben nicht, dass die Fed plant, die Zinssätze in nächster Zeit zu senken", sagte Ellen Zentner, Chefvolkswirtin bei Morgan Stanley. Die Prognosen seien mit hoher Unsicherheit verbunden. Einige Beamte sprachen sich für eine längere Konstanz des Leitzinses aus, während andere eine Lockerung befürworteten. Händler hatten vor der Veröffentlichung des Protokolls auf bis zu sieben Zinssenkungen in diesem Jahr gehofft. Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen ist jedoch gesunken. Die Bond-Renditen und Aktienkurse gaben nach der Veröffentlichung des Protokolls nach. Zudem stieg der Dollar gegenüber dem Euro und dem Yen. Wirtschaftsdaten, darunter der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, und die Zahl der offenen Stellen deuten auf eine Abschwächung der Wirtschaftsaktivität hin.