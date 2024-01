Ein Flugzeug des Typs 737-9 Max von Boeing musste nach einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine notlanden. Ein Teil der Hülle hatte sich ohne äußere Einwirkung gelöst. Die Fluggesellschaft Alaska Airlines reagierte sofort und ließ alle 65 Maschinen dieses Typs am Boden. Der Vorfall ist nicht der erste seiner Art: In den Jahren 2018 und 2019 stürzten zwei Jets dieses Typs ab, wobei insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. Die FAA entzog Boeing daraufhin die Lizenz für diesen Flugzeugtyp. Trotz eines Software-Updates und einer erneuten Zertifizierung bleiben Zweifel an der Sicherheit der Konstruktion bestehen. Der jüngste Vorfall dürfte erneut für Unsicherheit unter Passagieren, Fluggesellschaften und Investoren sorgen und könnte zu erheblichen Kursverlusten bei Boeing führen. Fluggesellschaften, die den 737-9 Max in ihrer Flotte haben, könnten ebenfalls betroffen sein. Es wird empfohlen, von Investitionen in Boeing abzusehen und stattdessen auf Konkurrenzunternehmen zu setzen.