Eine wichtige Rolle spielen auch die Ertragsaussichten des Sektors. Der Healthcare-ETF wird derzeit mit knapp über dem 18-fachen des prognostizierten Gesamtgewinns je Aktie gehandelt, was nur geringfügig unter dem Multiplikator des S&P 500 liegt. Dies signalisiert, dass der Markt bereits viel vom zukünftigen Gewinnwachstum des Sektors eingepreist hat. Für ein weiteres Ansteigen der Aktien sind daher signifikante Gewinnsteigerungen notwendig.

Insbesondere große Versicherer, die einen bedeutenden Teil des Sektormarktwertes ausmachen, könnten laut Barron's den ETF nach oben treiben. Das stetige Umsatzwachstum durch die Aufnahme neuer Kunden für das Datenprogramm von Medicare Advantage und Aktienrückkäufe könnten das Gewinnwachstum vorantreiben. Beispielsweise prognostiziert FactSet für die UnitedHealth Group ein jährliches Umsatzwachstum von fast zehn Prozent bis 2027, wobei der Gewinn pro Aktie durch Aktienrückkäufe noch stärker steigen könnte. Auch für Humana und Cigna werden ähnliche Wachstumserwartungen vorhergesagt.

Für die Aktien von UnitedHealth erwartet das Analystengros ein durchschnittliches Kursziel von circa 595 US-Dollar, für die von Humana eines von 578 US-Dollar und für die von Cigna eines von etwa 354 US-Dollar. Demnach sind für die drei Papiere laut MarktetScreener noch elf Prozent an Kurspotenzial für UnitedHealth, 25 für Humana und ungefähr 13 Prozent für Cigna drin.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

