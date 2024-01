Short-Seller sind an der Börse oft unbeliebt, da sie als Manipulatoren und Zerstörer von Unternehmen gesehen werden. Dennoch können sie auf finanzielle und operative Probleme hinweisen. Aktuell sind die zehn am meisten gehassten Aktien: Plug Power (29,1% Leerverkaufsquote), scPharmaceuticals (29,1%), Desktop Metal (31,2%), Blink Charging (32,4%), SunPower (32,9%), Cutera (37,5%), PureCycle Technologies (39,8%), Beyond Meat (41,6%), Fisker (42,1%) und Allarity Therapeutics (63,2%). Diese Unternehmen haben alle mit Profitabilitätsproblemen zu kämpfen und ihre Überlebensfähigkeit wird in Frage gestellt. Anleger, die auf einen Short-Squeeze hoffen, sollten nur mit kleinem Geld investieren.