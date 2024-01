Heider sieht bis März, wenn Redcare Pharmacy seine erste Prognose für das kommende Geschäftsjahr präsentiert, keine wesentlichen Kurstreiber mehr. Er erwartet einen eher schwierigen Start bei der Umsetzung der elektronischen Rezeptabwicklung, was potenziell negative Schlagzeilen verursachen könnte. Langfristig bleibt er jedoch optimistisch und schätzt, dass in den nächsten fünf Jahren etwa zehn Prozent der Rezepte online eingelöst werden.

Das Analyseunternehmen Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy von "Kaufen" auf "Halten" geändert, während das Preisziel bei 130 Euro beibehalten wurde. Analyst Michael Heider erklärte, die beeindruckenden vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 bestätigten zwar Redcares führende Position als Online-Apotheke in Europa und dessen Marktanteilsgewinne. Allerdings sei es angesichts des aktuellen Aktienpreises an der Zeit für eine Verschnaufpause.

Ebenso haben die Fachleute von AlsterResearch nach den jüngsten Zahlen reagiert und die Einstufung des MDAX-Titels von "Halten" auf "Verkaufen" gesenkt. Sie behalten jedoch ihr Kursziel von 120 Euro bei.

Die Baader Bank bleibt dagegen bullish und hat ihre Bewertung für Redcare Pharmacy nach der Bekanntgabe der Zahlen mit einem "Kaufen"-Rating und einem Zielkurs von 125 Euro bestätigt. Analyst Volker Bosse äußerte in einer ersten Stellungnahme am Mittwoch, die beeindruckenden vorläufigen Umsatzergebnisse für 2023 hätten die Prognosen übertroffen. Es scheine, als würde die Online-Apotheke Marktanteile hinzugewinnen, so Bosse.

Seit Jahresbeginn verzeichnen die Titel einen Kursrückgang von 3,46 Prozent. Laut Marketscreener bietet die Aktie ein Aufwärtspotenzial von knapp neun Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

