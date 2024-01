Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Verbio-Aktie von ursprünglich 50 Euro auf 22 Euro reduziert. Der Hauptgrund für diese drastische Herabstufung sei der kurzfristige Gegenwind, mit dem die Hersteller von Biokraftstoffen konfrontiert seien. Zu den spezifischen Herausforderungen zählen die sinkenden Preise für Biokraftstoffe sowie die sinkenden Preise für Treibhausgasreduktionszertifikate (THG-Zertifikate). Diese Entwicklungen bergen Risiken für den Gewinnausblick des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023/24.

Trotz der kurzfristigen Bedenken betonte Analyst Niklas Becker von der Deutschen Bank, dass das langfristige Anlageumfeld für Verbio grundsätzlich positiv und strukturell intakt sei. Diese Aussage deutet darauf hin, dass die aktuellen Herausforderungen als vorübergehend angesehen werden können und das langfristige Potenzial des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin besteht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

