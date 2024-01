Obwohl die USA seit dem Gaza-Konflikt Angriffe auf iranische Stellvertreter in Syrien und im Irak durchgeführt haben, wäre dies der erste bestätigte Angriff auf die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen.

In Reaktion auf den Gaza-Konflikt, der bereits fast 23.000 Menschen im palästinensischen Gebiet das Leben kostete, griffen die Huthis Schiffe im Roten Meer an, darunter auch solche aus den USA und Israel.

Große Reedereien stellten Anfang Dezember den Durchgang durch den Suezkanal und das Rote Meer ein, wählten stattdessen Routen um das südliche Afrika, was zu längeren und kostenintensiveren Reisen führte und die Frachtraten steigen ließ.

In einer Fernsehansprache am Donnerstag betonte Abdul-Malik al-Houthi, der Führer der jemenitischen Huthis, dass auf jeden Angriff Amerikas eine Antwort folgen werde.

"Wir werden der Aggression der Vereinigten Staaten entgegentreten. Keine amerikanische Aggression wird ohne Reaktion bleiben", sagte er und drohte mit einer größeren Antwort als bei der "letzten Operation" der Gruppe auf See.

US-Präsident Biden kündigte bei der Bekanntgabe der Angriffe am Donnerstag an, dass er "nicht zögern werde, weitere Maßnahmen zum Schutz unserer Bürger und des freien internationalen Handels zu ergreifen, falls nötig."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

