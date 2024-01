Die US-Großbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs legen am 16. Januar ihre Quartalsergebnisse vor. Analysten erwarten für Morgan Stanley einen Umsatz von 12,8 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von 1,03 US-Dollar pro Aktie, was auf schwächere Geschäfte als im Vorquartal hindeutet. Für Goldman Sachs wird ein Umsatz von knapp elf Milliarden US-Dollar und ein Gewinn pro Aktie von 3,93 US-Dollar erwartet. Am 17. Januar präsentiert das größte börsennotierte Immobilienunternehmen der Welt, Prologis, seine Zahlen. Analysten rechnen mit einem Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar und einem FFO von 1,25 US-Dollar pro Aktie. Am 18. Januar legt Taiwan Semiconductor seine Quartalsergebnisse vor, wobei Analysten einen Umsatz von 19,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,36 US-Dollar pro Aktie erwarten. Schlumberger, ein Ausrüster von Öl- und Gasfeldern, wird am 19. Januar seine Zahlen vorlegen. Hier wird ein Umsatz von 8,9 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn von 0,83 US-Dollar pro Aktie erwartet.