American Lithium, ein kanadisches Unternehmen, das hauptsächlich in Peru tätig ist, hat im letzten Quartal einen Verlust von 11,2 Millionen Kanadischen Dollar verzeichnet, was etwas höher ist als von Analysten erwartet. Der Verlust ist hauptsächlich auf die Explorationstätigkeit des Unternehmens zurückzuführen. Trotzdem könnte sich diese Aktivität auszahlen, da der Wert des wirtschaftlich abbaubaren Lithiums im aussichtsreichsten Projekt des Unternehmens, Falchani in Peru, mit umgerechnet 5,1 Milliarden US-Dollar dreimal so hoch ist wie ursprünglich kalkuliert. Das Unternehmen hat auch weitere Lithium-Lagerstätten entdeckt, die in der Nähe der bisher bekannten Vorkommen liegen. Die Aktie des Unternehmens hat kaum auf den Geschäftsbericht reagiert. Trotz der Risiken, die mit einem Explorationsunternehmen verbunden sind, bleibt American Lithium ein spannender Wert in der Lithium-Branche.