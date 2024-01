Zwar wurden die Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2023 zumindest auf dem Papier erreicht, Zweifel an deren Glaubwürdigkeit ließen aber nicht lang auf sich warten. Das Reich der Mitte erlebt derzeit die tiefste und längste Deflation seit der Asienkrise Ende der 1990er Jahre. Investoren wünschen sich ein beherzteres Eingreifen der Regierung in Peking. Sie stufen die bislang ergriffenen Maßnahmen als unzureichend ein, um einen Turnaround der Wirtschaft zu schaffen.

Wegen geringer Bewertungen werden aber gerade große Adressen so langsam wieder auf den chinesischen Aktienmarkt aufmerksam. Es besteht jederzeit die Möglichkeit einer vorübergehenden, kräftigen Erholung, wenn die Nachrichten es zulassen. So vielleicht eine beherzte Zinssenkung, mit der viele Anleger ja bereits zu Wochenauftakt rechneten. China hat Auswege aus der wirtschaftlichen Misere, aber die Politik muss Größe und Ausgestaltung eines Konjunkturpaketes richtig austarieren, um es wirkungsvoll zu gestalten. Umso länger sie wartet, desto mehr Geld muss am Ende in die Hand genommen werden, um einen Effekt zu erzielen.