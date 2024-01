Die Inflation in der Eurozone ist vom Hoch bei über neun inzwischen wieder auf 2,9 Prozent gefallen. Damit ist das Ziel zwar nicht erreicht, aber die Richtung stimmt. Die Zentralbanken haben gerade den Luxus, die Zinsen für längere Zeit auf hohem Niveau belassen zu können, um sicherzustellen, dass sich die Inflation wieder bei zwei Prozent einpendelt. Die Anleger haben dabei den Luxus, Aktien kaufen zu können, ohne von einer plötzlichen Rezession überrascht zu werden.

Der taiwanesische Aktienindex steht kurz vor einem Allzeithoch, der Hang Seng in Hong Kong nahe eines 15-Jahrestiefs. Neue Stützungsmaßnahmen aus Peking zeigen deutlich, wie alarmiert die Politik über den anhaltenden Abschwung am chinesischen Aktienmarkt ist. Nun erwägt sie ein 278 Milliarden Dollar schweres Programm zur Stabilisierung. Chinas staatseigene Betriebe sollen im Ausland liegendes Geld in dieser Summe nutzen, um festlandchinesische Aktien über die Hongkonger Börse zu kaufen. Weitere 45 Milliarden Dollar sollen aus heimischen Konten dafür verwendet werden. Die Maßnahmen könnten bereits in dieser Woche verabschiedet werden.