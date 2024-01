PayPal-CEO Alex Chriss hatte in der vergangenen Woche in einem Interview mit CNBC angekündigt, dass er "die Welt schockieren" wird. Wall-Street-Analysten äußern sich im Vorfeld des besagten Innovation Day am Donnerstag.

Morgan-Stanley-Analyst James Faucette sagt in einem Bericht: "Wir erwarten, dass Chriss darüber sprechen wird, wie PayPal KI einsetzen will, um die Personalisierung von Verbrauchern und Händlern im Handel zu verbessern. Wir würden eine solche Technologieanwendung im Allgemeinen als positiv ansehen, wären aber sehr skeptisch gegenüber allen Bemühungen im Zusammenhang mit der Nachfragegenerierung. Der Kursanstieg von sechs Prozent am Freitag (19. Januar) nach Chriss' Fernsehauftritt ist unserer Meinung nach ein Hinweis auf stark geshortete Aktien."