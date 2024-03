Eine Reihe bekannter Aktien, darunter auch einige Branchenriesen, könnten vor einer Korrektur stehen, nachdem sie in der turbulenten vergangenen Handelswoche nach oben geschnellt sind. Trotz der Richtungslosigkeit des Marktes in den letzten Tagen stürzten sich die Anleger auf bestimmte Aktien und trieben sie in den überkauften Bereich. Die am meisten überkauften S&P-500-Mitglieder hat CNBC anhand ihres 14-Tage-RSI (Relative Stärke Index) ermittelt, unter Zuhilfenahme von Daten von FactSet.

Der RSI, der das Ausmaß und die Geschwindigkeit von Kursbewegungen misst, ist ein beliebtes Maß zur Beurteilung, ob Aktien überkauft oder überverkauft sind. Eine Aktie mit einem 14-Tage-RSI von über 70 gilt als überkauft und signalisiert eine mögliche Verkaufsgelegenheit. Ein RSI von 30 oder weniger zeigt an, dass eine Aktie überverkauft ist, was ein vielversprechender Einstiegspunkt sein könnte.