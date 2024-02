NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 230 auf 210 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick auf 2024 habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen bis 2028 reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts nur begrenzter Kurstreiber bleibe er bei seinem negativen Votum für die Aktie des Pharmakonzerns./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 18:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 243,8EUR auf Lang & Schwarz (21. Februar 2024, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m